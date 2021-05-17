Українська асоціація бізнесу і торгівлі провела ребрендинг

Ребрендинг асоціації був проведений спільно з провідним українським брендинговим агентством Tough Slate Design, під керівництвом креативного директора та власника агентства Дмитра Цапка.

“UBTA виходить на ринок з оновленим логотипом, фірмовим стилем та візією, а саме: об’єднати українську бізнес-спільноту навколо ідеї сталого розвитку та стати лідером розбудови ділових відносин Україна — міжнародний ринок”, — інформують в UBTA.

У ході ребрендингу UBTA відійшла від яскравої жовто-блакитної гами. Стилістика логотипу стала більш впевненою, відкритою та бізнес-орієнтованою.

“Ключовим елементом є поєднання трьох щитів, які водночас символізують Україну (U), протекцію національного бізнесу та об’єднання інтересів членів асоціації для їх представлення в ключових інституціях ЄС та України”, — пишусь в асоціаціі, додаючи, що новий логотип демонструє можливості розвитку експортного потенціалу та безперервність руху.

Довідка: Асоціація почала свою роботу в середині січня 2020 року. За цей час UBTA об’єднала навколо себе десятки галузевих та спеціалізованих асоціацій, Міністерств, громадських спілок та агентств.

Крім того, була створена незалежна платформа для експортоорієнтованого українського бізнесу задля відкритого діалогу та трансляції спільної позиції членів UBTA у провідних інституціях ЄС та інших ключових установах бізнес-спільноти.