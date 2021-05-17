Украинская ассоциация бизнеса и торговли провела ребрендинг

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 50474 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 101173 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 114112 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 287039 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 166530 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 437805 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 330123 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 220777 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247621 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256788 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 35219 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 67709 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 52312 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 28908 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 24502 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 52460 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 67861 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 166467 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 287043 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 437807 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 1712 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 21715 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 30089 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 59506 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 82707 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Украинская ассоциация бизнеса и торговли провела ребрендинг

Киев • УНН

 • 14118 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) провела ребрендинг. Об этом сообщает пресс-служба асоциации, передает УНН.

Украинская ассоциация бизнеса и торговли провела ребрендинг

Ребрендинг ассоциации был проведен совместно с ведущим украинским брендинговым агентством Tough Slate Design, под руководством креативного директора и владельца агентства Дмитрия Цапка.

“UBTA выходит на рынок с обновленным логотипом, фирменным стилем и видением, а именно: объединить украинское бизнес-сообщество вокруг идеи устойчивого развития и стать лидером развития деловых отношений Украина — международный рынок”, — информируют в UBTA.

В ходе ребрендинга UBTA отошла от яркой желто-голубой гаммы. Стилистика логотипа стала более уверенной, открытой и бизнес-ориентированной.

“Ключевым элементом является сочетание трех щитов, одновременно символизирующих Украину (U), протекцию национального бизнеса и объединения интересов членов ассоциации для их представления в ключевых институтах ЕС и Украиной”, — пишусь в ассоциации, добавляя, что новый логотип демонстрирует возможности развития экспортного потенциала и непрерывность движения.

Справка: Ассоциация начала свою работу в середине января 2020 года. За это время UBTA объединила вокруг себя десятки отраслевых и специализированных ассоциаций, министерств, общественных союзов и агентств.

Кроме того, была создана независимая платформа для экспортоориентированного украинского бизнеса для открытого диалога и трансляции общей позиции членов UBTA в ведущих институтах ЕС и других ключевых учреждениях бизнес-сообщества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36