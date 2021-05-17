Украинская ассоциация бизнеса и торговли провела ребрендинг
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) провела ребрендинг. Об этом сообщает пресс-служба асоциации, передает УНН.
Ребрендинг ассоциации был проведен совместно с ведущим украинским брендинговым агентством Tough Slate Design, под руководством креативного директора и владельца агентства Дмитрия Цапка.
“UBTA выходит на рынок с обновленным логотипом, фирменным стилем и видением, а именно: объединить украинское бизнес-сообщество вокруг идеи устойчивого развития и стать лидером развития деловых отношений Украина — международный рынок”, — информируют в UBTA.
В ходе ребрендинга UBTA отошла от яркой желто-голубой гаммы. Стилистика логотипа стала более уверенной, открытой и бизнес-ориентированной.
“Ключевым элементом является сочетание трех щитов, одновременно символизирующих Украину (U), протекцию национального бизнеса и объединения интересов членов ассоциации для их представления в ключевых институтах ЕС и Украиной”, — пишусь в ассоциации, добавляя, что новый логотип демонстрирует возможности развития экспортного потенциала и непрерывность движения.
Справка: Ассоциация начала свою работу в середине января 2020 года. За это время UBTA объединила вокруг себя десятки отраслевых и специализированных ассоциаций, министерств, общественных союзов и агентств.
Кроме того, была создана независимая платформа для экспортоориентированного украинского бизнеса для открытого диалога и трансляции общей позиции членов UBTA в ведущих институтах ЕС и других ключевых учреждениях бизнес-сообщества.