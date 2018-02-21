Угорський парламент прийняв резолюцію "Про підтримку Польщі у зв'язку з тиском з боку Брюсселя"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Парламент Угорщини прийняв резолюцію “Про підтримку Польщі у зв’язку з тиском з боку Брюсселя”. Про це повідомляє УНН з посиланням на польське агенство PAP.
“Парламент звернувся до угорського уряду не підтримувати пропозиції, які будуть обмежувати реалізацію основних польських прав, що випливають з членства країни в ЄС”, — вказано у повідомленні.
Резолюція була прийнята 114 голосами (проти — 13 голосів) в присутності посла Польщі Єжи Снопека.
У резолюції підкреслюється, що “угорський парламент вважає невиправданим те, що Європейський парламент та Європейська комісія ініціювала справу проти Польщі згідно зі статтею 7 Договору ЄС та прийняли рішення в цьому питанні”.
Угорські парламентарії також звинуватили Європарламент у “подвійних стандартах по відношенню до держав-членів ЄС”.
Як повідомляв УНН, оновлений польський закон про Інститут національної пам’яті “природно” призвів до погіршення відносин з Україною. Про це заявила радниця президента Польщі Анджея Дуди Зоф’я Ромашевська.