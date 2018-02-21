Венгерский парламент принял резолюцию "О поддержке Польши в связи с давлением со стороны Брюсселя"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Парламент Венгрии принял резолюцию “О поддержке Польши в связи с давлением со стороны Брюсселя”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское агентство PAP.
“Парламент обратился к венгерскому правительству не поддерживать предложения, которые будут ограничивать реализацию основных польских прав, вытекающих из членства страны в ЕС”, — указано в сообщении.
Резолюция была принята 114 голосами (против — 13 голосов) в присутствии посла Польши Ежи Снопека.
В резолюции подчеркивается, что “венгерский парламент считает неоправданным то, что Европейский парламент и Европейская комиссия инициировала дело против Польши согласно статье 7 Договора ЕС и приняли решение в этом вопросе”.
Венгерские парламентарии также обвинили Европарламент в “двойных стандартах по отношению к государствам-членам ЕС”.
Как сообщал УНН, обновленный польский закон об Институте национальной памяти “естественно” привел к ухудшению отношений с Украиной. Об этом заявила советник президента Польши Анджея Дуды Зофья Ромашевская.