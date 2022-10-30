Угорщина продовжила надзвичайний стан на 180 днів

Деталі

У заяві Урядового інформаційного центру зазначено, що війна в сусідній з Угорщиною Україні продовжується, і було ухвалено рішення про продовження терміну надзвичайного стану, оголошеного 24 травня, у зв'язку з гуманітарною катастрофою, спричиненою війною, внаслідок якої Угорщина у надзвичайному становищі.

Надзвичайне становище, яке було продовжено на 180 днів, забезпечує правову основу для прийняття урядом ефективних та швидких рішень, щоб допомогти тим, хто рятується від війни, а також захистити фізичну, економічну та енергетичну безпеку Угорщини, йдеться у заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці вважають Польщу найбільш дружньою країною, Угорщина перейшла у стан "ворожих": опитування