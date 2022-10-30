Угорщина продовжила надзвичайний стан на 180 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Угорщині продовжено надзвичайний стан, який було оголошено для прийняття швидких рішень проти загроз, що походять від російсько-української війни, пише УНН.
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У заяві Урядового інформаційного центру зазначено, що війна в сусідній з Угорщиною Україні продовжується, і було ухвалено рішення про продовження терміну надзвичайного стану, оголошеного 24 травня, у зв'язку з гуманітарною катастрофою, спричиненою війною, внаслідок якої Угорщина у надзвичайному становищі.
Надзвичайне становище, яке було продовжено на 180 днів, забезпечує правову основу для прийняття урядом ефективних та швидких рішень, щоб допомогти тим, хто рятується від війни, а також захистити фізичну, економічну та енергетичну безпеку Угорщини, йдеться у заяві.
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