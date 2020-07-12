Угорщина посилює карантин і закриває кордон для українців

Введені обмеження стосуються і громадян України.

Так, Угорщина вводить обов'язкову перевірку на кордонах стану здоров'я своїх громадян, які повертаються з країн "жовтої" та "червоної" зон. Цим громадянам, всім без винятку, доведеться проходити двотижневу самоізоляцію. Карантину можна уникнути, маючи два негативних тести, зроблені в останні 5 днів.

Обов'язкова самоізоляція також поширюється на іноземців, які прибувають в Угорщину з "жовтої зони", а ось іноземці з "червоної зони" в Угорщину потрапити не зможуть. Оскільки угорський уряд вніс Україну до "червоного" списку, то українці тепер не зможуть потрапити в Угорщину.

Однак, обмеження не поширюються на іноземців, які перетинають Угорщину транзитом, а також працівників транспортної галузі та представників бізнесу, які їдуть у відрядження, але їх стан здоров'я будуть перевіряти.