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Угорщина назвала заяви Зеленського про російські ракети в Польщі "безвідповідальними"

Угорщина назвала заяви Зеленського про російські ракети в Польщі "безвідповідальними"

Київ • УНН

 • 534266 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Угорщина назвала заяву президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, що приземлилася в Польщі, була випущена росією "безвідповідальною", оскільки Вашингтон підтримав висновок Польщі про те, що снаряд, ймовірно, був випущений через систему ППО Києва, передає УНН.

Цитата

"Важливо, щоб у таких випадках всі говорили відповідально, цього не робив президент України Зеленський", - заявив журналістам керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуляс.

"Президент України, який відразу звинуватив росіян, був не правий, це поганий приклад", - сказав він, похваливши обережну позицію Польщі та США.

Додамо

Президент Зеленський заявив у вівторок, що російські ракети потрапили до Польщі, країни НАТО, що, за його словами, є "значною ескалацією" конфлікту.

"Російські ракети потрапили до Польщі, території нашої дружньої країни. Загинули люди", - заявив Зеленський у своєму нічному відеозверненні.

Двоє людей загинули внаслідок вибуху у Пшеводові, селі на сході Польщі неподалік кордону з Україною.

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