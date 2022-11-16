Угорщина назвала заяви Зеленського про російські ракети в Польщі "безвідповідальними"

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"Важливо, щоб у таких випадках всі говорили відповідально, цього не робив президент України Зеленський", - заявив журналістам керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуляс.

"Президент України, який відразу звинуватив росіян, був не правий, це поганий приклад", - сказав він, похваливши обережну позицію Польщі та США.

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Президент Зеленський заявив у вівторок, що російські ракети потрапили до Польщі, країни НАТО, що, за його словами, є "значною ескалацією" конфлікту.

"Російські ракети потрапили до Польщі, території нашої дружньої країни. Загинули люди", - заявив Зеленський у своєму нічному відеозверненні.

Двоє людей загинули внаслідок вибуху у Пшеводові, селі на сході Польщі неподалік кордону з Україною.