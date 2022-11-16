Венгрия назвала заявления Зеленского о российских ракетах в Польше "безответственными"

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"Важно, чтобы в таких случаях все говорили ответственно, этого не делал президент Украины Зеленский", - заявил журналистам руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергели Гуляс.

"Президент Украины, сразу обвинивший россиян, был не прав, это плохой пример", - сказал он, похвалив осторожную позицию Польши и США.

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Президент Зеленский заявил во вторник, что российские ракеты попали в Польшу, страну НАТО, что, по его словам, является "значительной эскалацией" конфликта.

"Российские ракеты попали в Польшу, территорию нашей дружественной страны. Погибли люди", - заявил Зеленский в своем ночном видеообращении.

Два человека погибли в результате взрыва в Пшеводове, деревне на востоке Польши недалеко от границы с Украиной.