Венгрия назвала заявления Зеленского о российских ракетах в Польше "безответственными"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Венгрия назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что приземлившаяся в Польше ракета была выпущена россией "безответственной", поскольку Вашингтон поддержал вывод Польши о том, что снаряд, вероятно, был выпущен через систему ПВО Киева, передает УНН.
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"Важно, чтобы в таких случаях все говорили ответственно, этого не делал президент Украины Зеленский", - заявил журналистам руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергели Гуляс.
"Президент Украины, сразу обвинивший россиян, был не прав, это плохой пример", - сказал он, похвалив осторожную позицию Польши и США.
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Президент Зеленский заявил во вторник, что российские ракеты попали в Польшу, страну НАТО, что, по его словам, является "значительной эскалацией" конфликта.
"Российские ракеты попали в Польшу, территорию нашей дружественной страны. Погибли люди", - заявил Зеленский в своем ночном видеообращении.
Два человека погибли в результате взрыва в Пшеводове, деревне на востоке Польши недалеко от границы с Украиной.