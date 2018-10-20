UFC дискваліфікували російського бійця за напад на Макгрегора
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. UFC звільнив чеченського бійця Зубайра Тухугова після його нападу на ірландця Конора Макгрегора після поєдинку з Хабібом Нурмагомедовим, інформує УНН із посиланням на UFC.
“Майкл Джонсон замінить Зубайр Тухугова в бою з Артемом Лобовим через розслідування, яке проводить Атлетична комісія штату Невада”, — сказано в повідомленні організації.
Примітно, що Тухугов був секундантом Нурмагомедова в поєдинку проти Макгрегора. Після перемоги в четвертому раунді дагестанець перебрався через сітку і напав на команду Конора. Потім в Октагон забралися друзі Хабіба, зокрема Тухугов, і атакували Макгрегора.
Нагадаємо, Нурмагомедов погрожував президенту UFC, що покине організацію, якщо вона не пробачить дії Тухугова.