Ударила пасажирку автобуса в обличчя: у Львові 60-річній жінці загрожує штраф або виправні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Львові жінка під час поїздки в автобусі вдарила в обличчя 17-річну дівчину. Як повідомили у поліції Львівської області, зловмисниці загрожує покарання – штраф або громадські чи виправні роботи, передає УНН.
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У поліцію за допомогою звернулась 17-річна мешканка Львова, яка повідомила, що під час проїзду в маршрутному автобусі № 61 на вулиці Личаківській невідома жінка спричинила їй травму, завдавши удару в обличчя.
Проведеною медичною експертизою встановлено, що травма, яку отримала заявниця, відноситься до легких тілесних ушкоджень.
За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Додамо
Санкція статті передбачає покарання - штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.
Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетна 60-річна жителька Львова.
Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального првопорушення.