Ударила пассажирку автобуса в лицо: во Львове 60-летней женщине грозит штраф или исправительные работы

Детали

В полицию за помощью обратилась 17-летняя жительница Львова, которая сообщила, что во время проезда в маршрутном автобусе № 61 на улице Лычаковской неизвестная женщина нанесла ей травму, нанеся удар в лицо.

Проведенной медицинской экспертизой установлено, что травма, которую получила заявительница, относится к легким телесным повреждениям.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Добавим

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Проведенными мероприятиями правоохранители установили, что к совершению преступления причастна 60-летняя жительница Львова.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении этого уголовного првопорушення.