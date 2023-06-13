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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ударила пассажирку автобуса в лицо: во Львове 60-летней женщине грозит штраф или исправительные работы

Киев • УНН

 • 3935174 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Во Львове женщина во время поездки в автобусе ударила в лицо 17-летнюю девушку. Как сообщили в полиции Львовской области, злоумышленнице грозит наказание – штраф или общественные или исправительные работы, передает УНН.

Ударила пассажирку автобуса в лицо: во Львове 60-летней женщине грозит штраф или исправительные работы

Детали

В полицию за помощью обратилась 17-летняя жительница Львова, которая сообщила, что во время проезда в маршрутном автобусе № 61 на улице Лычаковской неизвестная женщина нанесла ей травму, нанеся удар в лицо.

Проведенной медицинской экспертизой установлено, что травма, которую получила заявительница, относится к легким телесным повреждениям.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Добавим

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Проведенными мероприятиями правоохранители установили, что к совершению преступления причастна 60-летняя жительница Львова.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении этого уголовного првопорушення.

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