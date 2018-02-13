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Учні шести кропивницьких шкіл призупинили навчання

Учні шести кропивницьких шкіл призупинили навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Учні шести шкіл Кропивницького вимушено призупинили заняття у зв’язку із зростанням рівня захворюваності на ГРВІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міської ради.

Згідно з інформацією, станом на 13 лютого 2018 року освітній процес призупинено в таких школах:

НВО № 15 — навчання було призупинено у 2-х класах (3-А та 8-ий), у яких навчається 54 учні. Навчання буде відновлено 14 лютого 2018 року;

НВО № 21 — навчання було призупинено в 11-ти класах з 1-го по 9-ий, у яких навчається 244 учні. У старших класах освітній процес буде відновлено 14 лютого 2018 року, молодші класи повернуться до навчання 16 лютого 2018 року;

НВО № 29 — навчання було призупинено у 4-А класі, де навчається 22 учні. Навчання буде відновлено 16 лютого 2018 року;

НВО № 10 — навчання було призупинено у 5-ти класах (5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 6-В), у яких навчається 138 учнів. Навчання буде відновлено 16 лютого 2018 року;

НВО № 26 — навчання було призупинено у 4-х класах (1-А, 1-Б, 2-Г та 7-В), у яких навчається 117 учнів. Навчання буде відновлено 16 лютого 2018 року;

НВО № 6 — навчання було призупинено у 34-х класах з 1 по 11-ий, у яких навчається 894 учні. Навчання буде відновлено 16 лютого 2018 року.

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