Ученики шести Кропивницких школ приостановили обучение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Ученики шести школ Кропивницкого вынужденно приостановили занятия в связи с ростом уровня заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета.
Согласно информации, по состоянию на 13 февраля 2018 образовательный процесс приостановлен в таких школах:
НПО № 15 - обучение было приостановлено во 2-х классах (3-А и восьмой), в которых обучается 54 ученика. Обучение будет восстановлено 14 февраля 2018;
НПО № 21 - обучение было приостановлено в 11-ти классах с 1-го по девятый, в которых учится 244 ученика. В старших классах образовательный процесс будет восстановлено 14 февраля 2018, младшие классы вернутся к учебе 16 февраля 2018;
НПО № 29 - обучение было приостановлено в 4-А классе, где учится 22 ученика. Обучение будет восстановлено 16 февраля 2018;
НПО № 10 - обучение было приостановлено в 5-ти классах (5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 6-В), в которых обучается 138 учеников. Обучение будет восстановлено 16 февраля 2018;
НПО № 26 - обучение было приостановлено в 4-х классах (1-А, 1-Б, 2-Г и 7-В), в которых обучается 117 учеников. Обучение будет восстановлено 16 февраля 2018;
НПО № 6 - обучение было приостановлено в 34-х классах с 1 по одиннадцатый, в которых учится 894 ученика. Обучение будет восстановлено 16 февраля 2018.