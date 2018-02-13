Ученики шести Кропивницких школ приостановили обучение

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 89171 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100503 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100915 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114151 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102594 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105478 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112384 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117190 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Ученики шести Кропивницких школ приостановили обучение

Ученики шести Кропивницких школ приостановили обучение

Киев  •  УНН

 • 7979 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Ученики шести школ Кропивницкого вынужденно приостановили занятия в связи с ростом уровня заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Согласно информации, по состоянию на 13 февраля 2018 образовательный процесс приостановлен в таких школах:

НПО № 15 - обучение было приостановлено во 2-х классах (3-А и восьмой), в которых обучается 54 ученика. Обучение будет восстановлено 14 февраля 2018;

НПО № 21 - обучение было приостановлено в 11-ти классах с 1-го по девятый, в которых учится 244 ученика. В старших классах образовательный процесс будет восстановлено 14 февраля 2018, младшие классы вернутся к учебе 16 февраля 2018;

НПО № 29 - обучение было приостановлено в 4-А классе, где учится 22 ученика. Обучение будет восстановлено 16 февраля 2018;

НПО № 10 - обучение было приостановлено в 5-ти классах (5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 6-В), в которых обучается 138 учеников. Обучение будет восстановлено 16 февраля 2018;

НПО № 26 - обучение было приостановлено в 4-х классах (1-А, 1-Б, 2-Г и 7-В), в которых обучается 117 учеников. Обучение будет восстановлено 16 февраля 2018;

НПО № 6 - обучение было приостановлено в 34-х классах с 1 по одиннадцатый, в которых учится 894 ученика. Обучение будет восстановлено 16 февраля 2018.

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