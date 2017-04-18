Учені радять парам пити алкоголь разом

Учені виявили, що пари у віці старше 50 років, які прожили в щасливому шлюбі 20 і більше років, періодично коротали час за розпиванням алкогольних напоїв. У той же час ті пари, в яких один партнер пив, а другий утримувався, розповіли, що відчувають відчуття незадоволення у шлюбі.

У дослідженні взяли участь 4 тис. 864 одружених людей, середня тривалість сімейного життя яких склала 33 роки.

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Учасники дослідження розповіли, як часто вони вживали разом алкоголь і скільки зазвичай випивали під час застілля. Було виявлено, що помірне вживання алкогольних напоїв ніяк не позначалося на спілкуванні подружжя. Проблеми виникали лише в тому випадку, коли хтось із партнерів починав зловживати алкоголем.

Учені прийшли до висновку, що запорука щасливих відносин криється в взаємності: або пити разом, або не пити, але теж разом.

Інакше кажучи, згідно з даними вчених, якщо вживати алкоголь з розумом і в парі - шанси на щасливе подружжя зростають в рази.

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