Ученые советуют парам пить алкоголь вместе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36465 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101115 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153843 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115376 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115897 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112193 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104044 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106992 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103500 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152946 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Ученые советуют парам пить алкоголь вместе

Ученые советуют парам пить алкоголь вместе

Киев  •  УНН

 • 13162 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Ученые подтвердили, что пары, которые вместе употребляют алкоголь, значительно крепче пар-трезвенников, передает УНН со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале Psychological Series.

Ученые обнаружили, что пары в возрасте старше 50 лет, прожившие в счастливом браке 20 и более лет, периодические коротали время за распитием алкогольных напитков. В то же время те пары, в которых один партнер пил, а второй воздерживался, рассказали, что испытывают чувство неудовлетворения в браке.

В исследовании приняли участие 4 тыс. 864 женатых людей, средняя продолжительность семейной жизни которых составила 33 года.

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Участники исследования рассказали, как часто они употребляли вместе алкоголь и сколько обычно выпивали во время застолья. Было обнаружено, что умеренное употребления алкогольных напитков никак не отражалось на общении супругов. Проблемы появлялись только в том случае, когда кто-то из партнеров начинал злоупотреблять алкоголем.

Ученые пришли к выводу, что залог счастливых отношений кроется в обоюдности: или пить вместе, или не пить, но тоже вместе.

Иначе говоря, согласно данным ученых, если употреблять алкоголь с умом и в паре - шансы на счастливое супружество возрастают в разы.

Напомним, как сообщал УНН, американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ “Коктебель”.

Украинские Национальные Новости

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