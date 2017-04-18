Ученые советуют парам пить алкоголь вместе

Ученые обнаружили, что пары в возрасте старше 50 лет, прожившие в счастливом браке 20 и более лет, периодические коротали время за распитием алкогольных напитков. В то же время те пары, в которых один партнер пил, а второй воздерживался, рассказали, что испытывают чувство неудовлетворения в браке.

В исследовании приняли участие 4 тыс. 864 женатых людей, средняя продолжительность семейной жизни которых составила 33 года.

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Участники исследования рассказали, как часто они употребляли вместе алкоголь и сколько обычно выпивали во время застолья. Было обнаружено, что умеренное употребления алкогольных напитков никак не отражалось на общении супругов. Проблемы появлялись только в том случае, когда кто-то из партнеров начинал злоупотреблять алкоголем.

Ученые пришли к выводу, что залог счастливых отношений кроется в обоюдности: или пить вместе, или не пить, но тоже вместе.

Иначе говоря, согласно данным ученых, если употреблять алкоголь с умом и в паре - шансы на счастливое супружество возрастают в разы.

Напомним, как сообщал УНН, американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ “Коктебель”.