Участь Зеленського у меморіальних заходах у Варшаві: подробиці і фото
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, які пройшли 1 вересня у Варшаві, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
За інформацією польської сторони, у заходах взяли участь близько 40 закордонних делегацій. Зокрема, до Варшави прибули Віце-президент США Майк Пенс та Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.
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Президенти, глави урядів і делегацій залишили записи у Книзі пам’яті, а також зробили символічні удари у Дзвін пам’яті.
Глава Української держави разом з іншими учасниками меморіальних заходів приєднався до церемонії покладання вінка до могили Невідомого солдата.
Присутні вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.