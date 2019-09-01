Участие Зеленского в мемориальных мероприятиях в Варшаве: подробности и фото

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 22584 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115531 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126294 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117640 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122903 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126897 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151921 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150881 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140767 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 198075 просмотра

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Участие Зеленского в мемориальных мероприятиях в Варшаве: подробности и фото

Участие Зеленского в мемориальных мероприятиях в Варшаве: подробности и фото

Киев  •  УНН

 • 12969 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, прошедших 1 сентября в Варшаве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

По информации польской стороны, в мероприятиях приняли участие около 40 иностранных делегаций. В частности, в Варшаву прибыли Вице-президент США Майк Пенс и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Президенты, главы правительств и делегаций оставили записи в Книге памяти, а также сделали символические удары в Колокол памяти.

Глава Украинского государства вместе с другими участниками мемориальных мероприятий присоединился к церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.

Присутствующие почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

Украинские Национальные Новости

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