Участие Зеленского в мемориальных мероприятиях в Варшаве: подробности и фото

По информации польской стороны, в мероприятиях приняли участие около 40 иностранных делегаций. В частности, в Варшаву прибыли Вице-президент США Майк Пенс и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Годовщина Второй мировой: Дуда в речи упомянул об агрессии против Грузии и Украины

Президенты, главы правительств и делегаций оставили записи в Книге памяти, а также сделали символические удары в Колокол памяти.

Глава Украинского государства вместе с другими участниками мемориальных мероприятий присоединился к церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.

Присутствующие почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.