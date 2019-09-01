Роковини Другої світової: Дуда у промові згадав про агресію проти Грузії та України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда під час промови на пам’ятних заходах до 80-ї річниці початку Другої світової війни згадав про збройну агресію проти Грузії у 2008 році та України, яка розпочалась у 2014 році, передає УНН.
Спершу Дуда згадав про початок Другої світової, а також про її страшні наслідки.
Під час свого виступу Президент Польщі закликав реагувати на агресивні дії інших країн, щоб не допустити повторення Другої світової війни. За його словами, це слід робити за допомогою санкцій тиску.
Як приклад він навів збройну агресію проти Грузії, що мала місце у 2008 році, а також збройну проти України, яка розпочалась в 2014 році і триває досі.
Нагадаємо, у Варшаві розпочалися пам'ятні заходи за участю Зеленського.