У Варшаві розпочалися пам'ятні заходи за участю Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Варшаві, столиці Польщі, розпочалися пам’ятні заходи за участю Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.
У столиці Польщі розпочалися урочисті пам’ятні заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни. На заході присутній Президент України Володимир Зеленський, Президент Польщі Анджей Дуда та преставники інших запрошених країн.
Як повідомляв УНН, на церемонію, яка відбудеться в другій половині дня на площі Пілсудського у Варшаві, польська влада запросила лідерів країн Європейського союзу, НАТО і Східного партнерства, в тому числі України.
На урочистих заходах в неділю будуть присутні близько 20 президентів, 4 прем'єр-міністра, а також міністри, спікери парламентів і посли. Канцелярія президента розраховує, що зарубіжних гостей буде близько 250 осіб.
Нагадаємо, Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вибачився перед жертвами німецької агресії під час церемонії у польському місті Велюнь.