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Участь у Хресній ході беруть близько 65 тисяч вірян - МВС

Участь у Хресній ході беруть близько 65 тисяч вірян - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Участь у Хресній ході за єдину помістну церкву сьогодні у Києві беруть близько 65 тисяч вірян. За їхню безпеку відповідає 2,5 тисячі правоохоронців, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

"Станом на 13:00 у Ході бере участь біля 65 тисяч осіб. Ситуація спокійна та контрольована. Як і вчора, підрозділи вибухотехніків та кінологів перевірили маршрут Ходи, аби не допустити терактів та провокацій", - наголосив Сергій Яровий.

З його слів, за безпеку громадян відповідають поліцейські, нацгвардійці та підрозділи ДСНС.

Він зазначив, що робота правоохоронних органів триватиме аж до кінця масових заходів.

Нагадаємо, 28 липня в центрі Києва тимчасово обмежили рух транспорту низкою вулиць.

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