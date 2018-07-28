Участие в Крестном ходе берут около 65 тысяч верующих - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Участие в Крестном ходе за единую поместных церковь сегодня в Киеве берут около 65 тысяч верующих. За их безопасность отвечают 2,5 тысячи правоохранителей, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"По состоянию на 13:00 в Ходе участвует около 65 тысяч человек. Ситуация спокойная и контролируемая. Как и вчера, подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут шествия, чтобы не допустить терактов и провокаций", - отметил Сергей Яровой.
По его словам, за безопасность граждан отвечают полицейские, нацгвардейцы и подразделения ГСЧС.
Он отметил, что работа правоохранительных органов продлится до конца массовых мероприятий.
Напомним, 28 июля в центре Киева временно ограничили движение транспорта рядом улиц.