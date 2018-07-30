Учасників Pussy Riot, які відбули покарання за акцію на ЧС-2018, повторно затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Видавець “Медіазони” Петро Верзилов та учасниці групи Pussy Riot були затримані на виході зі спецприймальника, де вони закінчили відбувати арешт за участь в акції “Міліціонер вступає в гру” на ЧС-2018. Про це видавець “Медіазони” повідомив у twitter, передає УНН.
За словами Верзилова, трьох інших учасниць акції — Вероніку Нікульшину, Ольгу Пахтусову і Ольгу Курачеву — теж затримали на виході з іншого спецприймальника. Пахтусова написала, що її затримують за статтею про порушення правил проведення публічних заходів.
Як зазначає Верзилов, всіх активістів залишать на ніч в ОВД “Лужники”.
Нагадаємо, московська поліція порушила адміністративні справи щодо трьох дівчат і хлопця після інциденту на стадіоні “Лужники” під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу між командами Франції та Хорватії.