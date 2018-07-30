Участников Pussy Riot, отбывших наказание за акцию на ЧМ-2018, повторно задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов и участницы группы Pussy Riot были задержаны на выходе из спецприемника, где они закончили отбывать арест за участие в акции "Милиционер вступает в игру" на ЧМ-2018. Об этом издатель "Медиазоны" сообщил в twitter, передает УНН.
По словам Верзилова, трех других участников акции - Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву - тоже задержали на выходе с другого спецприемника. Пахтусова написала, что ее задерживают по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.
Как отмечает Верзилов, всех активистов оставят на ночь в ОВД "Лужники".
Напомним, московская полиция возбудила административные дела в отношении трех девушек и парня после инцидента на стадионе "Лужники" во время финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии.