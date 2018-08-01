Учасників Pussy Riot відпустили з поліції у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Росії чотирьох учасників панк-гурту Pussy Riot 31 липня відпустили з поліції під зобов’язання з’явитися на вимогу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Як зазначається, їх відпустили після того, як Хамовницький суд Москви вирішив не розглядати порушену проти них адміністративну справу і повернув її в поліцію для усунення недоліків.
Петра Верзилова, Вероніку Нікульшину, Ольгу Пахтусову і Ольгу Курачеву, які брали участь в акції "Міліціонер вступає в гру", звинувачували в проведенні публічного заходу без повідомлення влади – активісти вибігли на поле під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу.
Нагадаємо, московська поліція порушила адміністративні справи щодо трьох дівчат і хлопця після інциденту на стадіоні "Лужники" під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу між командами Франції та Хорватії. Суд заарештував на 15 діб учасників Pussy Riot та лідера арт-групи "Війна".
Повторно активістів затримали на виході зі спецприймальника, де вони закінчили відбувати арешт, 30 липня.