Участников Pussy Riot отпустили из полиции в России

Как отмечается, их отпустили после того, как Хамовнический суд Москвы решил не рассматривать возбужденное против них административное дело и вернул его в полицию для устранения недостатков.

Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусова и Ольгу Курачеву, которые участвовали в акции "Милиционер вступает в игру", обвиняли в проведении публичного мероприятия без уведомления властей - активисты выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу.

Напомним, московская полиция возбудила административные дела в отношении трех девушек и парня после инцидента на стадионе "Лужники" во время финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии. Суд арестовал на 15 суток участников Pussy Riot и лидера арт-группы "Война".

Повторно активистов задержали на выходе из спецприемника, где они закончили отбывать арест, 30 июля.