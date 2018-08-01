Участников Pussy Riot отпустили из полиции в России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В России четырех участников панк-группы Pussy Riot 31 июля отпустили из полиции под обязательство явиться по требованию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Как отмечается, их отпустили после того, как Хамовнический суд Москвы решил не рассматривать возбужденное против них административное дело и вернул его в полицию для устранения недостатков.
Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусова и Ольгу Курачеву, которые участвовали в акции "Милиционер вступает в игру", обвиняли в проведении публичного мероприятия без уведомления властей - активисты выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу.
Напомним, московская полиция возбудила административные дела в отношении трех девушек и парня после инцидента на стадионе "Лужники" во время финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии. Суд арестовал на 15 суток участников Pussy Riot и лидера арт-группы "Война".
Повторно активистов задержали на выходе из спецприемника, где они закончили отбывать арест, 30 июля.