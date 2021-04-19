Учасники 25-ї антарктичної експедиції розпочали шлях додому зі станції "Академік Вернадський"

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“Зараз в Антарктиці вже пізня осінь, і погода — відповідна. Температура хоч ще й плюсова (+ 1, + 3 С), але за рахунок сильного вітру та вологості понад 80%, відчувається як −15 С, до того ж постійні опади”, — йдеться в повідомленні.

За данними антарктичного наукового центру, перезмінка проходила в досить складних умовах. Зазначається, що пальне перекачували з корабля в станційний бак і вдень, і вночі, окрім того, інколи доводилося відштовхувати плавучі крижини від паливного шланга човнами. Розвантажити річний запас продуктів та інших необхідних речей неабияк допоміг новий потужний кран.

В НАНЦ повідомили, що всі справи вже передано, також відбулася символічна передача ключа від станції та коробки з секретним подарунком, яку слід відкрити через півроку, керівником 25-ої УАЕ Юрієм Отрубою очільнику 26-ої УАЕ Богдану Гаврилюку.

Після цього команда 25-ої антарктичної експедиції та сезонний загін почали мандрівку додому. Спочатку команді належить подолати протоку Дрейка та дістатися Чилі.

Нагадаємо

Зимівники 26-ої антарктичної експедиції вже заступили на варту, її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.