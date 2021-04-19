Участники 25-й антарктической экспедиции начали путь домой со станции "Академик Вернадский"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На станции “Академик Вернадский” завершилась работа сезона-2021, а также пересменка участников 25-ой и 26-ой украинской антарктической экспедиции. Об этом в своем Facebook сообщил Национальный антарктический научный центр, пишет УНН.
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“Сейчас в Антарктике уже поздняя осень, и погода — соответствующая. Температура хоть еще и плюсовая (+ 1, + 3 С), но за счет сильного ветра и влажности более 80%, ощущается как −15 С, к тому же постоянные осадки”, — говорится в сообщении.
По данным антарктического научного центра, пересменка проходила в достаточно сложных условиях. Отмечается, что горючее перекачивали с корабля в станционный бак и днем, и ночью, кроме того, иногда приходилось отталкивать плавучие льдины от топливного шланга лодками. Разгрузить годовой запас продуктов и других необходимых вещей изрядно помог новый мощный кран.
В НАНЦ сообщили, что все дела уже переданы, также состоялась символическая передача ключа от станции и коробки с секретным подарком, которую следует открыть через полгода, руководителем 25-й УАЭ Юрием Отрубой главе 26-й УАЭ Богдану Гаврилюку.
После этого команда 25-ой антарктической экспедиции и сезонный отряд начали путешествие домой. Сначала команде предстоит преодолеть пролив Дрейка и добраться к Чили.
Напомним
Зимовщики 26-ой антарктической экспедиции уже заступили в караул, ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.