Уболівальників ЧС-2018 планують пригощати горілкою в поїздах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Генеральний директор "Транспортної дирекції - 2018" Кирило Поляков не виключив продаж міцного алкоголю в безкоштовних поїздах для уболівальників чемпіонату світу з футболу. Про це він повідомив ТАСС, передає УНН.
Згідно з чинним законодавством, в вагоні-ресторані звичайного поїзда можна купити алкогольну продукцію з вмістом етилового спирту не більше 16,5% - пиво і вино. Однак в 2013 році був підписаний федеральний закон (ФЗ №108), згідно з яким Міжнародної федерації футболу (ФІФА) і її партнерам дозволено продаж алкогольної продукції в місцях проведення заходів ЧС-2018.
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"Якщо виконавець, який займається питаннями харчування, отримає ліцензію, то алкоголь буде доступний в вагонах-ресторанах в поїздах, які організовуються для уболівальників. Федеральна пасажирська компанія передала перелік вагонів-ресторанів, для кожного з яких потрібен дозвіл на продаж міцного алкоголю. На жаль, коли це точно станеться, сказати не можу, ми подали всі документи і чекаємо рішення з даного питання. у будь-якому випадку буде слабкий алкоголь у вигляді пива і вина, питання полягає тільки в міцних напоях", - сказав Поляков.
Як писав УНН, українська горілка вважається однією з кращих в світі.
Також нагадаємо, що за весь минулий рік Україна не купила у Росії жодної пляшки горілки.