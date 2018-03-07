Убивство в Одесі: голову жінки знайшли, а підозрюваного арештували

Під час затримання чоловік намагався накласти на себе руки. Один з поліцейських, який цьому завадив, сам отримав ножові поранення руки.

Встановлено, що між потерпілою та підозрюваним стався конфлікт. Під час сварки правопорушник спочатку вистрілив в голову своєї жертви з пістолета, а потім відрізав її та, забравши з собою, пішов геть. Крім цього, з квартири одеситки він прихопив деякі її речі, — зокрема, золоті прикраси та взуття. Пізніше їх було вилучено під час санкціонованого обшуку в орендованому чоловіком офісі. Також поліцейські вилучили та направили на експертизу ймовірне знаряддя злочину — пістолет.

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Зізнавшись у вчиненому, зловмисник відмовився співпрацювати з правоохоронцями та показувати, куди подів частину тіла вбитої жінки. Голову вбитої було знайдено в землі на околиці міста.

“Наразі досудове слідство у справі триває. Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 с.187 (розбій). Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості ще за двома статтями: ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. В якості запобіжного заходу суд обрав підозрюваному тримання під вартою. У разі визнання чоловіка осудним йому загрожує довічне позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.