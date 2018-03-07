Убийство в Одессе: голову женщины нашли, а подозреваемого арестовали

Во время задержания мужчина пытался покончить с собой. Один из полицейских, который этому помешал, сам получил ножевые ранения руки.

Установлено, что между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт. Во время ссоры правонарушитель сначала выстрелил в голову своей жертвы из пистолета, а затем отрезал ее и, забрав с собой, ушел. Кроме этого, из квартиры одесситки он прихватил некоторые ее вещи - в частности, золотые украшения и обувь. Позже они были изъяты во время санкционированного обыска в арендованном мужчиной офисе. Также полицейские изъяли и направили на экспертизу предполагаемое орудие преступления - пистолет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство сотрудницы Одесского СИЗО: экс-начальнику объявили подозрение

Признавшись в содеянном, злоумышленник отказался сотрудничать с правоохранителями и показывать, куда дел часть тела убитой женщины. Голову убитой было найдено в земле на окраине города.

"Сейчас досудебное следствие по делу продолжается. Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 с.187 (разбой). Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения еще по двум статьям: ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. В качестве меры пресечения суд избрал подозреваемому содержание под стражей. В случае признания мужчины вменяемым ему грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.