Убивство співробітниці Одеського СІЗО: екс-начальнику оголосили підозру

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ОДЕСА-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прокуратура Одеської області розслідує кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадових осіб Одеського слідчого ізолятора. Про це під час брифінгу повідомив прокурор Одеської області, передає кореспондент УНН.

"Недбале ставлення до своїх обов’язків керівництвом пенітенціарної установи виразилося у неналежній організації несення служби підпорядкованими працівниками та неналежному контролі за додержанням режимних вимог на об’єкті», - зазначив під час брифінгу прокурор Одещини Олег Жученко.

За його словами, це дозволило арештанту, який усупереч вимогам про попереднє ув’язнення, тривалий час проживав на господарському подвір’ї CІЗО, безперешкодно міг здійснити свої злочинні наміри та позбавити життя співробітницю пенітенціарної установи.

У рамках кримінального провадження 31 жовтня слідчі прокуратури Одещини повідомили про підозру колишньому керівнику Державної установи "Одеська установа виконання покарань (№21)" у службовій недбалості, тобто невиконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, чоловік, арештований через підозру у вбивстві, перебуваючи у СІЗО Одеси, вбив співробітницю установи.

Пізніше він визнав свою вину.

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