Убийство сотрудницы Одесского СИЗО: экс-начальнику объявили подозрение

“Небрежное отношение к своим обязанностям руководства пенитенциарного учреждения выразилось в ненадлежащей организации несения службы подчиненными работниками и ненадлежащем контроле за соблюдением режимных требований на объекте”, — отметил во время брифинга прокурор Одесской области Олег Жученко.

По его словам, это позволило арестанту, который вопреки требованиям о предварительном заключении, длительное время проживал на хозяйственном дворе CИЗО, беспрепятственно мог осуществить свои преступные намерения и лишить жизни сотрудницу пенитенциарного учреждения.

В рамках уголовного производства 31 октября следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственного учреждения “Одесское учреждение исполнения наказаний (№ 21)” в служебной халатности, то есть неисполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, мужчина, арестованный по подозрению в убийстве, находясь в СИЗО Одессы, убил сотрудницу учреждения.

Позже он признал свою вину.