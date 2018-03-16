Убивство багатодітної матері у Фастові замовили за 12 тисяч доларів - прокурор

“У нас є безперечне підтвердження того, що це замовне вбивство здійснювалось з метою наживи, а саме за грошові кошти. Ця сума була 12 тисяч долларів США”, — сказав прокурор.

Він повідомив, що виконавці і замовники вбивства затримані. Їм загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

“Завдяки зусиллям прокуратури Київської області і нацполіції Київської області злочин було розкрито. Наразі два виконавця і два замовники цього вбивства затримані. Їм оголошено про підозру”, — сказав прокурор.

За його словами, всі необхідні слідчі дії у справі виконуються і будуть виконуватись завтра.

“Ми будемо клопотати про обрання запобіжного заходу всім фігурантів. Більш того, ми призначили ряд необхідних експертиз. У нас є безперечні докази (причетності - ред.) цих осіб... Всім їм пред’явлено про підозру за ст.115 ч.2 п.11 і ст.27. Санкції цих статей максимально передбачають довічне позбавлення волі і конфіскацію майна”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, невідомий з ножем напав на багатодітну матір біля дитсадка. Жінці нанесли 24 ножові поранення, від яких вона померла у лікарні.