Убивство 5-річного Кирила: слідчі досі шукають зброю

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Детективи, станом на початок тижня, не знайшли зброю, якою могли вбити 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Про це повідомила у коментарі УНН речник Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.

“По зброї ведуться роботи. Вони ведуться постійно, з використанням у тому числі водолазів ДСНС. Станом на початок цього тижня зброї не було знайдено. Пошуки тривають... роботи ведуться кожен день. Дуже багатьох експертиз висновки вже є, на частину ще чекають, було проведено декілька важливих слідчих експериментів, допитано 53 людини”, — сказала співрозмовниця.

З її слів, злочин скоїли колишні правоохоронці, які розуміють процедуру досудового розслідування, і це ускладнює і затягує процес розслідування.

Іванова також зазначила, що досудове розслідування цього кримінального провадження продовжене до півроку.

Нагадаємо, 19 липня голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід четвертому підозрюваному у кримінальному провадженні щодо вбивства 5-річного хлопчика у Київській області — 16-річному юнаку.

Як повідомляв УНН, під час досудового розслідування обставин смерті 5-річного хлопчика, що сталося 31 травня поточного року у м. Переяслав-Хмельницький встановлено, що на місці злочину під час хуліганської стрільби перебувало четверо осіб

З них — двоє працівників поліції, яким раніше повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та двоє цивільних осіб, в тому числі неповнолітній.

У кримінальному провадженні трьом особам раніше уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває.

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