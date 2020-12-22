УАФ адаптувала "відкриті уроки футболу" до санітарних та протиепідемічних норм

Так, до адаптованих "відкритих уроків футболу" УАФ вдалося залучити 3,4 тис. дітей - безпосередньо через фестивалі. Та ще 2,3 тис. дітей через інші різноманітні до- і післяфестивальні футбольні заходи.

"Цікаво, що серед учасників фестивалів було майже 40% дівчат, багато з яких уперше осягали ази футбольної гри. Важливим також стало залучення більше трьох тисяч волонтерів, найактивніші серед яких попередньо пройшли навчання на волонтерських семінарах УАФ і регіональних асоціацій футболу. Більшість із них виявила бажання стати регулярними учасниками соціальних проектів УАФ, а деякі — і пройти підвищення кваліфікації на нещодавно запроваджених курсах D-диплому УАФ. У результаті проекту регіони отримали велику кількість футбольних м’ячів, інвентарю та екіпіровки на загальну суму близько 1 млн гривень, що є особливо актуальним для невеликих містечок і сільських районів. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам проекту, насамперед Представництву Європейського Союзу в Україні, які надали активну підтримку, особливо у східних і південних областях", — коментує перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Сезон цьогорічних фестивалів розпочався із навчання волонтерів — трьох семінарів, що проходили у Запоріжжі, із 17-го по 23 серпня. Там були представники з Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Київської областей.

"Зважаючи на пандемію коронавірусу, під час семінарів велику увагу було зосереджено на навчанні волонтерів проводити активності проекту у новому форматі, адаптованому до всіх санітарних та протиепідемічних норм", - розповіли в УАФ.

Загалом протягом вересня — жовтня 2020 року проведено 17 фестивалів проекту "Відкриті уроки футболу".

"Ще 15 фестивалів (по одному у кожному іншому регіоні України) перенесені з вересня-жовтня 2020 року на квітень—травень 2021 року", - уточнили в асоціації.

Мета "відритих уроків футболу" - допомогти дітям-переселенцям із Донбасу й Криму знайти нових друзів та обрати здоровий спосіб життя.

"Такі фестивалі є чудовою можливістю допомогти дітям-переселенцям із Донбасу й Криму знайти нових друзів та обрати здоровий спосіб життя. Це гарна нагода залучити до занять спортом усіх школярів та організувати для них перші "відкриті" уроки футболу, які ведуть відомі гравці й тренери. Завдяки цим цікавим майстер-класам малеча та юнацтво захоплюються футболом, записуються до секцій та здобувають перші у своєму житті маленькі перемоги", — прокоментував президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко.

Як писав УНН, до проекту УАФ "Відкриті уроки футболу" щороку долучаються тисячі дітей з різних регіонів України.