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УАФ адаптувала "відкриті уроки футболу" до санітарних та протиепідемічних норм

Київ • УНН

 • 12106 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. УАФ провела "відкриті уроки футболу" у новому форматі, адаптованому до санітарних та протиепідемічних норм. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає УНН.

УАФ адаптувала "відкриті уроки футболу" до санітарних та протиепідемічних норм

Так, до адаптованих "відкритих уроків футболу" УАФ вдалося залучити 3,4 тис. дітей - безпосередньо через фестивалі. Та ще 2,3 тис. дітей через інші різноманітні до- і післяфестивальні футбольні заходи.

"Цікаво, що серед учасників фестивалів було майже 40% дівчат, багато з яких уперше осягали ази футбольної гри. Важливим також стало залучення більше трьох тисяч волонтерів, найактивніші серед яких попередньо пройшли навчання на волонтерських семінарах УАФ і регіональних асоціацій футболу. Більшість із них виявила бажання стати регулярними учасниками соціальних проектів УАФ, а деякі — і пройти підвищення кваліфікації на нещодавно запроваджених курсах D-диплому УАФ. У результаті проекту регіони отримали велику кількість футбольних м’ячів, інвентарю та екіпіровки на загальну суму близько 1 млн гривень, що є особливо актуальним для невеликих містечок і сільських районів. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам проекту, насамперед Представництву Європейського Союзу в Україні, які надали активну підтримку, особливо у східних і південних областях", — коментує перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Сезон цьогорічних фестивалів розпочався із навчання волонтерів — трьох семінарів, що проходили у Запоріжжі, із 17-го по 23 серпня. Там були представники з Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Київської областей.

"Зважаючи на пандемію коронавірусу, під час семінарів велику увагу було зосереджено на навчанні волонтерів проводити активності проекту у новому форматі, адаптованому до всіх санітарних та протиепідемічних норм", - розповіли в УАФ.

Загалом протягом вересня — жовтня 2020 року проведено 17 фестивалів проекту "Відкриті уроки футболу".

"Ще 15 фестивалів (по одному у кожному іншому регіоні України) перенесені з вересня-жовтня 2020 року на квітень—травень 2021 року", - уточнили в асоціації.

Мета "відритих уроків футболу" - допомогти дітям-переселенцям із Донбасу й Криму знайти нових друзів та обрати здоровий спосіб життя.

"Такі фестивалі є чудовою можливістю допомогти дітям-переселенцям із Донбасу й Криму знайти нових друзів та обрати здоровий спосіб життя. Це гарна нагода залучити до занять спортом усіх школярів та організувати для них перші "відкриті" уроки футболу, які ведуть відомі гравці й тренери. Завдяки цим цікавим майстер-класам малеча та юнацтво захоплюються футболом, записуються до секцій та здобувають перші у своєму житті маленькі перемоги", — прокоментував президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко.

Як писав УНН, до проекту УАФ "Відкриті уроки футболу" щороку долучаються тисячі дітей з різних регіонів України.

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