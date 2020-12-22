УАФ адаптировала "открытые уроки футбола" к санитарным и противоэпидемическим нормам

Так, к адаптированным "открытым урокам футбола" УАФ удалось привлечь 3,4 тыс. детей - непосредственно через фестивали. И еще 2,3 тыс. детей через другие различные до- и послефестивальные футбольные мероприятия.

"Интересно, что среди участников фестивалей было почти 40% девушек, многие из которых впервые постигали азы футбольной игры. Важным также стало привлечение более трех тысяч волонтеров, самые активные среди которых предварительно прошли обучение на волонтерских семинарах УАФ и региональных ассоциаций футбола. Большинство из них нашли желание стать регулярными участниками социальных проектов УАФ, а некоторые - и пройти повышение квалификации на недавно введенных курсах D-диплома УАФ. В результате проекта регионы получили большое количество футбольных мячей, инвентаря и экипировки на общую сумму около 1 млн гривен, что особенно актуально для небольших поселков и сельских районов. Мы благодарны нашим международным партнерам проекта, прежде всего Представительству Европейского Союза в Украине, которые предоставили активную поддержку, особенно в восточных и южных областях", - комментирует первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Сезон нынешних фестивалей начался с обучения волонтеров - трех семинаров, проходивших в Запорожье, с 17 по 23 августа. Там были представители Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Киевской областей.

"Учитывая пандемию коронавируса, во время семинаров большое внимание было сосредоточено на обучении волонтеров проводить активности проекта в новом формате, адаптированном ко всем санитарным и противоэпидемическим нормам", - рассказали в УАФ.

Всего в течение сентября - октября 2020 года проведено 17 фестивалей проекта "Открытые уроки футбола".

"Еще 15 фестивалей (по одному в каждом другом регионе Украины) перенесены с сентября-октября 2020 года на апрель-май 2021 года", - уточнили в ассоциации.

Цель "отрытых уроков футбола" - помочь детям-переселенцам из Донбасса и Крыма найти новых друзей и выбрать здоровый образ жизни.

"Такие фестивали являются прекрасной возможностью помочь детям-переселенцам из Донбасса и Крыма найти новых друзей и выбрать здоровый образ жизни. Это хорошая возможность привлечь к занятиям спортом всех школьников и организовать для них первые "открытые" уроки футбола, которые ведут известные игроки и тренеры. Благодаря этим интересным мастер-классам дети и юношество увлекаются футболом, записываются в секции и получают первые в своей жизни маленькие победы", - прокомментировал президент Украинской ассоциации футбола, член исполкома УЕФА Андрей Павелко.

Как писал УНН, к проекту УАФ "Открытые уроки футбола" ежегодно присоединяются тысячи детей из разных регионов Украины.