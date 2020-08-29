У ЗСУ за добу виявили близько 50 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 46 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 29 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 602 особи. Всього за час пандемії одужало — 1058 осіб, летальних випадків — 6”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 701 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 57 осіб.
“За минулу добу зареєстровано 46 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додається у повідомленні.
Так, з них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 11 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Окрім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 35 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на 8:45 29 серпня зафіксовано вже понад 116,9 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 2 492 людини, з них 41 — за останню добу.
Одужали від хвороби вже 56 138 людей, за добу — 1 055.