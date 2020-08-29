В ВСУ за сутки обнаружили около 50 новых случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 29 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 602 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 1058 человек, летальных исходов - 6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 701 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 57 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.

Так, из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 11 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 35 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине по состоянию на 8:45 29 августа зафиксировано уже более 116 900 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.

Вследствие болезни в целом по стране умерли 2492 человека, из них 41 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 56138 человек, за сутки - 1055.