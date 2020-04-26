У ЗСУ на COVID-19 за добу захворіла одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За минулу добу в Збройних Силах України зафіксували 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Командування Медичних сил Збройних Сил України.
“На 7:00 26 квітня в Збройних Силах України обліковано 38 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 368 осіб. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 35 осіб. За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що хворий перебуває у Чернівецькому військовому госпіталі. Його стан задовільний, а симптоми захворювання відсутні.
“Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 25 квітня, у ЗСУ зафіксували 6 нових випадків захворювання на COVID-19.