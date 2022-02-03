У зоні відчуження поліція затримала двох туристів-екстрималів із Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження поліція затримала двох туристів із Франції, які шукали екстримального відпочинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції Київської області.
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27-річний та 32-річний громадяни Франції проникли на Чоронобильську територію з метою екстремального туризму. Іноземці перебувають на території України законно.
Відносно порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно 1000 грн).
Також поліцейські зони ЧАЕС направили подання до Державної міграційної служби про скорочення терміну перебування іноземців в Україні.
Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
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