У зоні ООС загинула 24-річна військова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Під час виконання бойового завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил 6 листопада загинула 24-річна військова Тетяна Алхімова із села Козачі Лагері Херсонської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на Олешківську територіальну громаду.
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“6 листопада під час виконання бойового завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил на Луганщині Тетяна отримала кульове поранення, несумісне з життям”, — ідеться у повідомленні.
Додамо
Тетяна Алхімова народилася 1997 року в селі Козачі Лагері. 2019 року здобула вищу освіту у Херсонському державному університеті. Її призвало на військову службу Каховське ОМВК Херсонської області.
Останнє місце служби — командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ї ОМПБр імені Костя Гордієнка.