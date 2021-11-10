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У зоні ООС загинула 24-річна військова

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Під час виконання бойового завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил 6 листопада загинула 24-річна військова Тетяна Алхімова із села Козачі Лагері Херсонської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на Олешківську територіальну громаду.

У зоні ООС загинула 24-річна військова

Цитата

“6 листопада під час виконання бойового завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил на Луганщині Тетяна отримала кульове поранення, несумісне з життям”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

Тетяна Алхімова народилася 1997 року в селі Козачі Лагері. 2019 року здобула вищу освіту у Херсонському державному університеті. Її призвало на військову службу Каховське ОМВК Херсонської області.

Останнє місце служби — командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ї ОМПБр імені Костя Гордієнка.

Українські Національні Новини

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