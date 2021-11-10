У зоні ООС загинула 24-річна військова

Цитата

“6 листопада під час виконання бойового завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил на Луганщині Тетяна отримала кульове поранення, несумісне з життям”, — ідеться у повідомленні.

Додамо

Тетяна Алхімова народилася 1997 року в селі Козачі Лагері. 2019 року здобула вищу освіту у Херсонському державному університеті. Її призвало на військову службу Каховське ОМВК Херсонської області.

Останнє місце служби — командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ї ОМПБр імені Костя Гордієнка.