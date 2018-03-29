У зоні АТО зник військовослужбовець

"Сьогодні, 29 березня, під час перевірки наявності особового складу в одному з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця. Тривають першочергові пошукові заходи", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, 28 березня на Донбасі офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримав поранення під час обстеження території на вибухонебезпечні предмети.