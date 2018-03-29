В зоне АТО исчез военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные поисковые мероприятия", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 28 марта на Донбассе офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получил ранения во время обследования территории на взрывоопасные предметы.