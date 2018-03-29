В зоне АТО исчез военнослужащий

"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные поисковые мероприятия", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 28 марта на Донбассе офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получил ранения во время обследования территории на взрывоопасные предметы.