У зірки фільму "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі" вкрали "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Поліція Лос-Анджелеса заарештувала чоловіка, який викрав у 60-річної актриси Френсіс Макдорманд статуетку “Оскар”, яку вона отримала за головну роль у фільмі “Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство Associated Press.
Представник поліції Росаріо Еррера розповів, що за підозрою в скоєнні крадіжки затримано 47-річного Террі Брайант. У разі внесення 20 тис. доларів США, чоловік може бути випущений під заставу до суду. За даними газети USA Today, злодій вихопив статуетку, коли артистка відклала її, щоб поспілкуватися з іншими гостями під час “губернаторського балу”, який відбувся після офіційної церемонії нагородження.
Макдорманд раніше чотири рази висувалася на “Оскар” і одного разу вже отримала цю премію за головну роль в стрічці “Фарго” (Fargo, 1995).
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі відбулася 90-та церемонія вручення статуеток “Оскар” — однієї з найпрестижніших нагород у світі кіно.