У звезды фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" украли "Оскар"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58496 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70156 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73078 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105843 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99736 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104287 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111285 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Полиция Лос-Анджелеса арестовала мужчину, похитившего у 60-летней актрисы Фрэнсис Макдорманд статуэтку “Оскар”, которую она получила за главную роль в фильме “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

Представитель полиции Росарио Эррера рассказал, что по подозрению в совершении кражи задержан 47-летний Терри Брайант. В случае внесения 20 тыс. долларов США, мужчина может быть выпущен под залог до суда. По данным газеты USA Today, вор выхватил статуэтку, когда артистка отложила её, чтобы пообщаться с другими гостями во время “губернаторского бала”, который состоялся после официальной церемонии награждения.

Макдорманд ранее четыре раза выдвигалась на “Оскар” и однажды уже получила эту премию за главную роль в фильме “Фарго” (Fargo, 1995).

Напомним, в Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения статуэток “Оскар” — одной из самых престижных наград в мире кино.

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