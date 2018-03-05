У звезды фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" украли "Оскар"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Полиция Лос-Анджелеса арестовала мужчину, похитившего у 60-летней актрисы Фрэнсис Макдорманд статуэтку “Оскар”, которую она получила за главную роль в фильме “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Associated Press.
Представитель полиции Росарио Эррера рассказал, что по подозрению в совершении кражи задержан 47-летний Терри Брайант. В случае внесения 20 тыс. долларов США, мужчина может быть выпущен под залог до суда. По данным газеты USA Today, вор выхватил статуэтку, когда артистка отложила её, чтобы пообщаться с другими гостями во время “губернаторского бала”, который состоялся после официальной церемонии награждения.
Макдорманд ранее четыре раза выдвигалась на “Оскар” и однажды уже получила эту премию за главную роль в фильме “Фарго” (Fargo, 1995).
Напомним, в Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения статуэток “Оскар” — одной из самых престижных наград в мире кино.