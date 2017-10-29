У "Жулянах" затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

За інформацією прес-служби ДПСУ, під час оформлення пасажирів, рейсу "Барселона-Київ", на росіянина спрацювала база даних Інтерполу. У відомстві уточнили, що чоловіка 1970 року народження розшукували правоохоронні органи Росії за шахрайство в особливо великих розмірах.

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"По даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в місті Київ. Громадянина передано співробітникам Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

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У ДПСУ додали, що загалом з початку року прикордонники реалізували вже майже 2600 спрацювань відповідної бази даних, при цьому виявлено понад 1800 порушників закону та більше 180 викрадених транспортних засобів.