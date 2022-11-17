МОЗ: у жовтні в Україні офіційно зареєстровано майже 1 тисячу нових випадків ВІЛ-інфекції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Станом на жовтень 2022 року в Україні зареєстровано 998 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1346 випадків туберкульозу. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, інформує УНН.
Цитата
«У жовтні 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 998 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 346 випадків туберкульозу», - ідеться у повідомленні.
Деталі
У жовтні 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 998 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 205 пацієнтів діагностовано СНІД, а 112 людей померли від СНІДу.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2022 року:
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- гетеросексуальний - 651;
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- гомосексуальний -24;
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- парентеральний - 317;
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- вертикальний -119;
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- невідомий - 2.
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У жовтні 2022 року в Україні зареєстровано 1 346 випадків туберкульозу, у 6 пацієнтів також діагностовано COVID-19.
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- 1 002 нові випадки захворювання;
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- 259 пацієнтів із рецидивом;
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- 24 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
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- 46 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
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- 14 інших випадків;
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- 1 пацієнт із невідомою історією попереднього лікування;
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Загалом у жовтні 2022 року від туберкульозу лікувалися 12 039 людей.
Доповнення
Туберкульоз відновився після багатьох років спаду, забравши життя приблизно 1,6 мільйона людей у 2021 році, що на 14 відсотків більше, ніж за останні два роки.