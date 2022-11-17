МОЗ: у жовтні в Україні офіційно зареєстровано майже 1 тисячу нових випадків ВІЛ-інфекції

Цитата

«У жовтні 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 998 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 346 випадків туберкульозу», - ідеться у повідомленні.

Деталі

У жовтні 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 998 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 205 пацієнтів діагностовано СНІД, а 112 людей померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2022 року:



гетеросексуальний - 651;



гомосексуальний -24;



парентеральний - 317;



вертикальний -119;



невідомий - 2.



У жовтні 2022 року в Україні зареєстровано 1 346 випадків туберкульозу, у 6 пацієнтів також діагностовано COVID-19.



1 002 нові випадки захворювання;



259 пацієнтів із рецидивом;



24 пацієнти, які відновили лікування після перерви;



46 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;



14 інших випадків;



1 пацієнт із невідомою історією попереднього лікування;



Загалом у жовтні 2022 року від туберкульозу лікувалися 12 039 людей.

Доповнення

Туберкульоз відновився після багатьох років спаду, забравши життя приблизно 1,6 мільйона людей у ​​2021 році, що на 14 відсотків більше, ніж за останні два роки.