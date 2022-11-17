Минздрав: в октябре в Украине официально зарегистрировано почти 1 тысячу новых случаев ВИЧ-инфекции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на октябрь 2022 года в Украине зарегистрировано 998 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1346 случаев туберкулеза. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, информирует УНН.
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«В октябре 2022 года в Украине официально зарегистрировано 998 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1 346 случаев туберкулеза», - говорится в сообщении.
Детали
В октябре 2022 года в Украине официально зарегистрировано 998 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 205 пациентов диагностирован СПИД, а 112 человек умерли от СПИДа.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в октябре 2022 года:
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- гетеросексуальный – 651;
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- гомосексуальный –24;
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- парентеральный – 317;
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- вертикальный –119;
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- неизвестный – 2.
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В октябре 2022 года в Украине зарегистрировано 1346 случаев туберкулеза, у 6 пациентов также диагностирован COVID-19.
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- 1002 новые случаи заболевания;
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- 259 пациентов с рецидивом;
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- 24 пациента, возобновивших лечение после перерыва;
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- 46 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;
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- 14 других случаев;
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- 1 пациент с неизвестной историей предварительного лечения;
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Всего в октябре 2022 года от туберкулеза лечилось 12 039 человек.
Дополнение
Туберкулез восстановился после многих лет спада, унеся жизни примерно 1,6 миллиона человек в 2021 году, что на 14 процентов больше, чем за последние два года.