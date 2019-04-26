У Житомирській області триває ліквідація пожежі 15 га лісового масиву
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Житомирській області на території Виступовицького лісництва ДП “Овруцьке спеціалізоване лісове господарство” триває ліквідація пожежі в лісовому масиві на площі близько 15 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України у Житомирській області.
“Станом на 09:00 26 квітня на території Виступовицького лісництва ДП „Овруцьке спеціалізоване лісове господарство“ спостерігається горіння в лісовому масиві на площі близько 15 га. Відстань до кордону з республікою Білорусь становить близько 5 км”, — йдеться в повідомленні
Зазначається, що гасіння пожежі ускладняється неможливістю під’їзду техніки та доступу особового складу до окремих осередків пожежі. За добу авіацією ДСНС України ( літаком Ан-32П) здійснено 5 скидів води (40 т).
Всього до гасіння пожежі залучено 20 одиниць техніки та 226 чоловік, у тому числі від ДСНС — 6 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу, від лісового господарства — 14 одиниць техніки та 196 осіб.
Нагадаємо, 25 квітня о 16 год. до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Борутино Овруцького району на території ДП “Овруцьке спеціалізоване лісове господарство” виникла пожежа лісового масиву, наразі триває ліквідація НП.