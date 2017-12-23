У Житомирі склали присягу понад 60 патрульних поліцейських
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 грудня. УНН. Понад 60 патрульних поліцейських урочисто склали присягу у Житомирі, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
63 патрульних приступлять до своїх обов'язків вже незабаром - їх набрали, аби ліквідувати кадровий дефіцит патрульної поліції Житомира.
До їх функцій входитиме забезпечення правопорядку на вулицях обласного центру та безпека дорожнього руху на автодорозі Київ – Чоп у межах Житомирської області.
Як повідомляв УНН, в Ужгороді нові патрульні склали присягу.